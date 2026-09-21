Formula 1, le decisioni della F1 Commission: dal 2027 gare accorciate ma non solocosa cambia
La riunione di Londra ha approvato alcune modifiche sostanziali al regolamento della prossima stagione: gare ridotte a 290 km, abolito il limite di 3 ore e più flessibilità nella durata delle prove libere in caso di interruzioni. Il Mondiale torna a Baku dal 24 al 26 settembre: live su Sky e in streaming su NOW
Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission che si è svolta a Londra lunedì 21 settembre ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione. In linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km (circa 2-3 giri in meno). Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi quarant'anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km.
Cancellazione del limite di 3 ore, prove libere più flessibili
Per le gare interrotte da pioggia o altri fattori è stato deciso di introdurre un orario di fine gara tassativo, mantenendo le 2 ore effettive di gara ma eliminando l'attuale limite di 3 ore di durata (interruzioni comprese) entrato in vigore nel 2021. È stata anche concordata una maggiore flessibilità per l'estensione delle prove libere in caso di interruzioni per garantire agli spettatori la possibilità di godersi una sessione completa. Dietrofront invece sull'omologazione dei cambi per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori.