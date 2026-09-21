La riunione di Londra ha approvato alcune modifiche sostanziali al regolamento della prossima stagione: gare ridotte a 290 km, abolito il limite di 3 ore e più flessibilità nella durata delle prove libere in caso di interruzioni. Il Mondiale torna a Baku dal 24 al 26 settembre: live su Sky e in streaming su NOW

Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission che si è svolta a Londra lunedì 21 settembre ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione. In linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km (circa 2-3 giri in meno). Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi quarant'anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km.