Juan Manuel Correa sta lottando per ritornare in forma. Il pilota ecuadoriano, 20enne, è rimasto gravemente infortunato il 31 agosto scorso, nel tragico incidente che è costato la vita a Anthoine Hubert. Correa è stato operato dopo aver rimediato fratture ad entrambe le gambe ed una lesione al midollo spinale. Attraverso il video postato sul proprio profilo Instagram, il pilota mostra i progressi fatti in questi mesi