Esteban Ocon è stato ospite in diretta su Sky Sport F1 nel corso delle seconde libere in Messico. Il pilota Mercedes a breve al volante della Renault al posto di Hulkenberg, parla dell'attesa dopo una stagione lontano dalla pista: "E' stato difficile, ma ho imparato molto". E sul Mondiale 2020: "Obiettivo? Sesto-settimo posto". Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201)

Esteban Ocon è stato ospite d'eccezione su Sky Sport F1 durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Pilota Mercedes, 23 anni, è destinato a prendere il posto di Nico Hulkenberg al volante della Renault per il Mondiale 2020. Nato ad Evreux, in Francia, cresciuto a sportellate con Verstappen e Leclerc, Ocon ha risposto non solo alle domande di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero durante la diretta tv, ma anche a quelle degli utenti attraverso #SkyMotori.

La lunga attesa

Ocon ha parlato della lunga attesa per una stagione in cui non è mai sceso in pista: "E' stato difficile, ho lavorato molto al simulatore e sono stato sempra accanto al team. E' stato importante lavorare con Mercedes e ho capito molte cose". Ocon ha parlato anche del rapporto con Leclerc e Verstappen e di cosa si aspetta dal lavoro con Ricciardo, suo prossimo compagno di squadra. "In realtà non lo conosco bene, ma è uno dei migliori ha detto".