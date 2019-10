La vigilia di un GP è sempre particolarmente ricca di eventi per i team di F1, in particolare per la Red Bull, spesso protagonista di "attività a tema" con il paese che ospita la gara. Il Messico non fa certo eccezione come dimostra sia il video d'apertura che il tweet successivo, dove i piloti Max Verstappen e Alexander Albon sono alle prese con la creazione di gustosi tacos. Saranno stati all'atezza della tradizione messicana?