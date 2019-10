Seconda sessione di prove libere complicata in Messico per il monegasco della Ferrari: chiude terzo ma staccato di oltre quattro decimi dal compagno di squadra Vettel: "Bene nelle Libere 1, poi mi aspettavo altro. Ho avuto difficoltà nel cercare il feeling con la macchina. Il GP del Messico è in dietta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)