Il pilota della Ferrari, che ha chiuso in testa le FP2, analizza il suo venerdì di libere: "Meglio nella seconda sessione, sul passo gara mi sono concentrato sul lavoro con le medie che sembrano reggere bene fino alla fine".

Un venerdì di libere dai due volti per il ferrarista Sebastian Vettel in Messico: prima sessione con diversi errori e seconda chiusa con il miglior tempo: “Penso di aver fatto il mio oggi. Sono andato sull’erba nella prima sessione, ma poi nel pomeriggio è andata meglio. Quanto al passo gara, mi son concentrato su un lavoro con le gomme medie, che sembrano reggere bene fino alla fine rispetto alle morbide. Non so con quale delle due partiremo in gara, soprattutto perché Leclerc ha avuto qualche problema con le soft. Vedremo come si svolgerà la giornata di sabato.