Max Verstappen su Red Bull fa sua la pole position del Gran Premio del Messico. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. In quarta posizione la Mercedes di Lewis Hamilton. Per Verstappen è la 2^ pole in Carriera dopo Ungheria 2019. Eguaglia Michele Alboreto, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Stuart Lewis-Evans, Jo Siffert, Gilles Villeneuve, John Watson al 63° posto di tutti i tempi. Questa la griglia completa del GP del Messico:



PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull/Honda) 1'14"758

2 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) + 0"266

SECONDA FILA

3 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 0"412

4 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 0"504

TERZA FILA

5 Alexander Albon (Tai/Red Bull/Honda) 0"578

6 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 0"580

QUARTA FILA

7 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren/Renault) 1"256

8 Lando Norris (Ing/McLaren/Renault) 1"564

QUINTA FILA

9 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso/Honda) 1"711

10 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso/Honda) 1"828

SESTA FILA

11 Sergio Perez (Mes/Racing Point/Mercedes) 1"929

12 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 2"127

SETTIMA FILA

13 Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 2"175

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo/Ferrari) 2"209

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari) 2"511

16 Lance Stroll (Can/Racing Point/Mercedes) 3"307

NONA FILA

17 Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari) 3"678

18 Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari) 3"841

DECIMA FILA

19 George Russell (Ing/Williams/Mercedes) 4"065

20 Robert Kubica (Pol/Williams/Mercedes) 5"421