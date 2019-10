Qualifiche dal finale caotico in Messico: Bottas va a muro, Verstappen non alza il piede nonostante la doppia bandiera gialla e prende la pole. In conferenza stampa ammette di non aver rallentato, come confermato dai dati GPS. La FIA decide d'investigarlo anche se con grande ritardo. La ricostruzione dei momenti più caldi del sabato all'Autodromo Rodriguez. Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)