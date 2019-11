10/14

Hamilton rilancia il tema dell'ambiente anche nella conferenza stampa alla vigilia del weekend in Messico: "Guardando un documentario, con tristezza pensavo che ci sono cose che sottovalutiamo e volevo comunicare quello che sta succedendo. Entro fine anno farò in modo di non permettere a nessuno di portare a casa mia plastica. Sto cercando di fare tanti cambiamenti nella mia vita. Sto cercando di volare di meno, ho cambiato la mia dieta, ho venduto molte macchine, ne comprata anche una elettrica. Sto lavorando perfino sugli interni di pelle della Mercedes per avere materiale artificiale. Tutta l'industria deve fare in modo che la F1 possa fare di più per l'ambiente". Un'uscita che trova il sostegno di Vettel: "Non sono attivo sui social e non seguo Lewis, ma saremmo ignoranti se non ci preoccupassimo del tema dell'ambiente. La F1 deve mandare un messaggio forte. Chiunque può fare qualcosa per cambiare"