Max Verstappen è stato grande protagonista, nel bene e nel mae, del GP del Messico. L'olandese, penalizzato in griglia per non aver rallentato dopo l'incidente di Bottas, è partito dalla quarta posizione, facendo a sportellate con Hamilton e rimediando una foratura. Scivolato in ultima posizione, ha chiuso sesto dopo una rimonta che ha entusiasmato tutti. Perfino un giovane tifoso, che ha mostrato così tutto il suo entusiasmo