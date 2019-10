Parte male, poi si riprende, azzecca il pit-stop e chiude in trionfo. Ennesima vittoria per Lewis Hamilton e la Mercedes, la numero cento per la scuderia tedesca, nel Gran Premio del Messico in una gara molto tattica e condizionata dalla strategia gomme. Timing della chiamata ai box che ha premiato il campione del mondo, ormai a un passo dal sesto titolo, e che ha invece frenato la Ferrari che, scattata in prima fila con entrambe le monoposto, raccoglie solo un secondo posto con Sebastian Vettel e una quarta piazza con Charles Leclerc. Monegasco, dietro anche ad un ottimo Valtteri Bottas, probabilmente penalizzato dalla scelta di fermarsi due volte rispetto ai primi quattro che hanno effettuato un solo pit-stop. Gara non entusiasmante della Red Bull, quinta con Alexander Albon e sesta con Max Verstappen che dopo essersi visto annullare la pole position sabato compromette la sua gara per la sua solita foga al semaforo verde. Hamilton con questo successo è sempre più vicino al titolo che verosimilmente arriverà nella prossima gara di Austin. Classifica alla mano, basterà un 8° posto in tre gare.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton 363 punti; 2 Valtteri Bottas 290; 3 Charles Leclerc 234; 4 Sebastian Vettel 230; 5 Max Verstappen 220; 6 Carlos Sainz Jr. 76; 7 Pierre Gasly 75; 8 Alexander Albon 74; 9 Daniel Ricciardo 46; 10 Sergio Perez 41; 11 Nico Hulkenberg 36; 12 Lando Norris 35; 13 Daniil Kvyat 33; 14 Kimi Raikkonen 31; 15 Kevin Magnusen 20; 16 Lance Stroll 19; 17 Romain Grosjean 8; 18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1; 20 George Russell 0.