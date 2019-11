L'olandese della Red Bull dopo le libere di Austin: "Nel passo qualifica Hamilton non è lontano. Le buche? sono in punti in cui non fanno male". E il traccato texano diverte il rookie Albon: "A me piace. La macchina dà buone sensazioni". Il GP degli USA è su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Pista difficile per l'asfalto irregolare? Non credo che lo stile di guida vada cambiato se non per piccoli dettagli. In gran parte, per fortuna, le buche non sono in frenata e sono solo in luoghi in cui fanno meno male. Però è così per tutti e la situazione va gestita". Max Verstappen non teme l’asfalto di Austin ed è pronto a dare battaglia a Mercedes e Ferrari nella gara texana. L’olandese della Red Bull ha chiuso con un primo e un terzo tempo il venerdì di prove libere: "Giornata positiva, il passo nella simulazione qualifica non è male –ha aggiunto - Hamilton ha avuto la scia sul rettilineo opposto, quindi non credo che il suo tempo sia granché rappresentativo e credo che il divario sia più minore. Sul long run, invece, siamo ancora lontani e dobbiamo lavorare ancora un po' da quel punto di vista".