L'obiettivo della Scuderia di Maranello è ambizioso per il finale di stagione: vincere le ultime tre gare. Ma c'è da fare i conti con un super Hamilton che ad Austin con ogni probabilità metterà in bacheca il suo sesto titolo. Il GP degli USA è su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Il proposito, per Ferrari, è vincerle tutte da qui alla fine della stagione. Ma per centrare un obiettivo che è molto ambizioso il team italiano dovrà mettersi in condizioni di battere un Lewis Hamilton, qui, in forma già smagliante, sistemando soprattutto il passo gara. Il cinque, quasi sei volte, Campione del Mondo ad Austin ha sempre trovato qualcosa di speciale, infatti qui ha vinto ben cinque volte in sette edizioni. E anche nella prima giornata, dopo aver lavorato sulle gomme 2020 nelle prime libere, ha trovato nel pomeriggio subito il giusto ritmo e velocità, approfittando anche dell’effetto scia per centrare il miglior tempo e mettersi dietro la coppia di giovani affamati di tre decimi di secondo: Leclerc e Verstappen nell’ordine.



La Ferrari ha confermato il trend delle ultime gare: veloce sul giro secco candidandosi a un ruolo importante per la qualifica, ma ancora una volta con qualche punto interrogativo di troppo sul ritmo gara, soprattutto con le gomme più morbide. Il lavoro e i dubbi di Charles Leclerc lo hanno dimostrato, con una durata della rossa sulla monoposto del monegasco che non è stata certo a livello di quella sia della Mercedes che della Red Bull di Max Verstappen.



Punti interrogativi confermati anche da Sebastian Vettel che non ha trovato conferme nemmeno con le gomme più dure, anche a causa di un testacoda che ha compromesso il suo stint. La Ferrari avrà tanto sui cui ragionare, dovendo ancora una volta prendere in considerazione la possibilità di partire con le gomme medie domenica impostando su questa strategia anche la qualifica. Leggendo al meglio, come tutti, anche condizioni e temperature che potrebbero alzarsi e scaldare ambiente e sfida.