È il fine settimana di Lewis Hamilton che, domenica, salvo sorprese si regalerà il sesto titolo di campione del mondo. Il pilota inglese non sta lasciando niente al caso e dopo una prima sessione dove si è concentrato a provare gli pneumatici del 2020, nella seconda sessione, ha ottenuto il miglior tempo davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Buona la prestazione della Ferrari che si è subito adattata piuttosto bene al tracciato di Austin con Leclerc che, nella simulazione di qualifica, si è fermato a 3 decimi da Lewis, davanti ad un ottimo Verstappen. Quarto tempo per Vettel che è riuscito a precedere un Bottas che ha dato l’impressione di non avere ancora il ritmo di Hamilton. In sesta posizione troviamo Albon, staccato di 9 decimi dal compagno di squadra.

Hamilton vola sfruttando la scia della Williams

Nella simulazione di qualifica, Hamilton, è stato il pilota più veloce e, analizzando i singoli settori, colpisce quello centrale dove, il pilota inglese, è riuscito a staccare Leclerc di ben mezzo secondo. Quello centrale è il tratto di pista più veloce dove, la Ferrari, nelle qualifiche di domani, potrà fare la differenza su Mercedes e Red Bull. In questo caso, il pilota inglese, è stato avvantaggiato da una scia offerta dalla Williams tanto che, la Mercedes numero 44, è riuscita ad ottenere addirittura la migliore speed trap. Se si comparano i tempi ottenuti da Bottas e Hamilton in questo tratto di circuito si può notare quanto sia stata determinante questa scia. La Ferrari, specialmente con Leclerc, ha ben figurato nella simulazione di qualifica ottenendo il miglior tempo nel settore 1 che è caratterizzato da curve da medio- alta velocità. Vettel, invece, non è sembrato ancora completamente a suo agio con la SF90 e dovrà lavorare ancora parecchio per sistemare la sua monoposto per le qualifiche e la gara.

Bene Verstappen anche se, la Red Bull, sarà più competitiva in gara rispetto alla qualifica nonostante un motore Honda molto cresciuto rispetto all’inizio di stagione.