Questa potrebbe essere la domenica di Lewis Hamilton. Ad Austin il pilota della Mercedes ha il secondo match-point mondiale.. Sul proprio profilo Instagram, il britannico concede ai followers un messaggio motivazionale deciso, che dimostra tutta la voglia di scendere in pista in Texas. "Non importa quanti errori fate, so che il dolore da solo può essere difficile da superare. Cercate di ricordare, anche se è difficile, quello che conta è come vi alzate dopo la caduta. Ieri ho avuto una lezione dolorosa ma necessaria. Voglio solo rappresentare quelli di voi che hanno avuto un anno difficile, una settimana difficile, giorni difficili. Tutti stanno lottando con qualcosa, sta a noi trovare il modo per aggirarlo. Non soffermatevi sul passato, cercate di dare forma a ciò che vi sta di fronte. Vi mando tutta l'energia positiva. Buona Domenica!".