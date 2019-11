Per la gara di Austin le previsioni promettono tempo sereno, in ulteriore miglioramento rispetto alle condizioni già ottimali in Texas

Ad Austin Valtteri Bottas conquista la pole position. Su condizioni di pista asciutta, il finlandese firma un tempo record di 1:32.029. Alle sue spalle, ottime prestazioni, con tempo sereno, per le Ferrari, con Vettel, secondo, e Leclerc, quarto, separati dalla Red Bull di Verstappen. Quinto Lewis Hamilton, che domenica potrebbe ottenere il titolo iridato.

Il meteo promette miglioramenti

Nella domenica di Austin, le condizioni atmosferiche dovrebbero essere ancora migliori rispetto a quella dei primi due giorni in pista, caratterizzati comunque dal bel tempo. Una giornata di meteo sereno, che avrà come picco di temperatura i 19° previsti proprio per la partenza del GP, con tasso di umidità del 38%. Condizioni ideali per le vetture in pista.