"Il nostro vantaggio è frutto di un duro lavoro"

Binotto ha commento così l'uscita di Verstappen: "Ho letto tante considerazioni durante questo weekend e anche nel dopo-gara. Alcune affermazioni le trovo davvero deludenti. E oltre ad essere completamente sbagliate, non fanno il bene di questo sport" ha detto alla testata olandese De Telegraaf. Parole a cui si aggiungono quelle rilasciate ai giornalisti tedeschi di RTL: "C'è stata una chiarificazione da parte della FIA. Un'ottima cosa, ma per la verità non l’abbiamo nemmeno letta nella sua interezza. Non ha modificato la nostra prestazione in gara. Negli anni precedenti altri team avevano un vantaggio tecnico, ma nessuno ha deciso di puntare il dito contro di loro. Un nostro vantaggio a livello di power unit è frutto di un duro lavoro. Per questo, per correttezza, alcuni commenti andrebbero evitati".