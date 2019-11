L’edizione 2019 sarà la 66^ del GP di Macao. Il britannico Dan Ticktum a caccia del terzo trionfo di fila, tre gli italiani in gara. Occhi puntati su Sophia Floersch che un anno fa fu protagonista di un pauroso incidente. Qui gli orari e il programma della F3 in scena a Macao: diretta del GP domenica alle 8.30 su Sky Sport F1 (canale 207). Replica alle 15.30

Ancora un altro e imperdibile weekend di motori su Sky Sport. La Formula 1 è in Brasile, la MotoGP è a Spagna. Ma l'offerta di Sky si amplia con un ulteriore appuntamento: il 66esimo Macau Grand Prix che si terrà domenica 17 Novembre 2019. A Macao, in Cina, in una gara storica che si disputa dal 1954, scende in pista la Formula 3 per un'edizione 2019 porta con sé molte novità, con il 20enne inglese Dan Ticktum va a caccia del terzo trionfo consecutivo. Fari puntati su Sophia Floersch, che torna a girare su questa pista dopo il pauroso volo alla curva Lisboa di un anno fa. Sono tre gli italiani che partecipano alla gara: Leonardo Pulcini, Alessio Lorandi e Alessio Deledda.

Il circuito

Lungo 6,2 chilometri, il traccato è lo stesso sin dalla prima edizone. Il record assoluto è di Daniel Ticktum che nel 2018 (Dallara F317) ottenne la pole position con il tempo di 2:09.910. Il record in gara è stato invece realizzato da Sergio Sette Camara nel 2015 in 2:10.186 (Dallara-Volkswagen).



IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì 14 novembre

03:05-03:45 Prove Libere 1

07:30-08:10 Qualifiche 1

Venerdì 15 novembre

04:30-05:10 Prove Libere 2

08:10-08:50 Qualifiche 2

Sabato 16 novembre

02:00-03:00 Gara di qualificazione - 10 giri

Domenica 17 novembre

08:30-09.30 Gara - 15 giri. DIRETTA SKY SPORT F1 (CANALE 207)

REPLICA ALLE 15.30