I caschi di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel per la penultima gara del Mondiale 2019. Per il britannico un evidente richiamo al Brasile, per Seb i colori della bandiera tedesca con strisce "scintillanti" e la tonalità di alcuni dettagli con un "Rosso Barchetta" ispirato alla Ferrari 125 S del 1947. Il GP del Brasile domenica in diretta alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207)