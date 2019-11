Hamilton: "Superare le Ferrari è sempre difficile"

Il campione del Mondo scatterà dalla terza posizione ad Interlagos: "Sono soddisfatto, ho dato il massimo". Il GP del Brasile domenica alle 18.10 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Terzo in griglia dopo il sabato di Interlagos, Lewis Hamilton traccia un bilancio delle proprie qualifiche, facendo i complimenti al poleman: "Congratulazioni a Max, che ha fatto un grandissimo giro. Noi siamo sembrati piuttosto competitivi, e invece poi abbiamo perso qualcosa in qualifica, oppure gli altri hanno guadagnato". Il britannico scatterà dietro a Sebastian Vettel: "Superare le Ferrari è sempre difficile, perché abbiamo meno potenza rispetto agli altri, per questo perdiamo molto tempo. Io ho dato comunque tutto quello che avevo, e sono soddisfato del risultato, ho centrato il tempo migliore all'ultimo tentativo".