Il pilota della Ferrari insoddisfatto dall'andamento delle qualifiche: "Se non facevo un errore all'ultima curva poteva essere pole o secondo posto". Ha chiuso quarto ma in gara scatterà quattordicesimo per la penalità. Il GP del Brasile domenica in diretta alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207)

“Sono molto deluso da me stesso, perché al primo giro se non facevo l’errore all’ultima curva o era pole o sarei stato secondo. Comunque molto vicino. Ma ho perso 3 decimi e mezzo. Molto deluso, però imparerò e alla fine non cambia così tanto per la penalità. Certo che avere un miglior piazzamento sarebbe stato buono per tutti. E un peccato”. Charles Leclerc commenta così il suo quarto posto in qualifica che diventa il quattordicesimo dopo la penalità per la sostituzione della Power Unit.

Il lavoro anomalo della Ferrari

Nelle FP3 la Ferrari ha svolto un lavoro “anomalo”, provando anche il passo gara. “Abbiamo imparato un po’ di più ma non sarà abbastanza per ridurre il gap dagli altri 2 top team. Però sicuramente qualcosa abbiamo trovato”, ha detto in proposito il monegasco.

Le gomme per la gara

“Qui tra gomme medie e soft c’è pochissima differenza in termini di degrado – ha concluso - ma proviamo a fare qualcosa un po’ di diverso. Podio? Io punto sempre in alto, poi sarà di sicuro più difficile delle altre domeniche”.