Pole super per Verstappen, che precede Vettel. Seconda fila tutta Mercedes. Leclerc 14° per la penalità. Il GP del Brasile domenica alle 18.10 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Max Verstappen ottiene la pole position nel sabato di Interlagos, la seconda in carriera per il 22enne di casa Red Bull. Al fianco dell'olandese in prima ci sarà Sebastian Vettel. Seconda fila tutta Mercedes, con Hamilton terzo e Bottas quarto. Charles Leclerc, penalizzato di 10 posizioni in griglia per il cambio del motore endotermico della Power Unit, scatterà dalla 14esima posizione.

La griglia

PRIMA FILA



1 Max Verstappen (Ola/Red Bull/Honda)



2 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

SECONDA FILA

3 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

4 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

TERZA FILA

5 Alexander Albon (Tai/Red Bull/Honda)

6 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso/Honda)

QUARTA FILA

7 Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari)

8 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo/Ferrari)

QUINTA FILA

9 Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari)

10 Lando Norris (Ing/McLaren/Renault)

SESTA FILA

11 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)

SETTIMA FILA

13 Nico Hulkenberg (Ger/Renault)

14 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Sergio Perez (Mes/Racing Point/Mercedes)

16 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso/Honda)

NONA FILA

17 Lance Stroll (Can/Racing Point/Mercedes)

18 George Russell (Ing/Williams/Mercedes)

DECIMA FILA

19 Robert Kubica (Pol/Williams/Mercedes)

20 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren/Renault)