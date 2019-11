Vettel: "Buona qualifica. Gara? Sono ottimista"

Sebastian Vettel sarà secondo nella griglia di partenza di Interlagos. Un buon risultato, vista anche la pole position super di Verstappen con la Red Bull: "Ho fatto un errorino in uscita di curva all'inizio del primo tentativo, poi Max si è migliorato ulteriormente per cui giù il cappello, la pole position è sua". Seb si dice comunque soddisfatto: "Sono contento della prima fila, vedremo cosa riusciremo a fare domani. La macchina è andata bene, è migliorata nel corso delle qualifiche e questo era un nostro obiettivo. Speriamo di poter proseguire di slancio anche domani in gara". Il tedesco ha anche chiari i suoi obiettivi: "Lotta per la vittoria? Difficile dirlo, Mercedes e Red Bull sembrano migliori nella gestione delle gomme. Ma se siamo lì vuol dire che abbiamo potenza e velocità, quindi vediamo come si svilupperà la gara. Sono cautamente ottimista, potrebbe essere una buona gara per noi".