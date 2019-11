In Brasile è scattato il penultimo weekend del 2019 di Formula 1. Il venerdì di Interlagos è stato caratterizzato da maltempo e temperatura mai superiori ai 21°. Le condizioni peggiori si sono avute durante le Libere 1, soprattutto nei primi minuti della sessione, in cui pioggia e pista bagnata hanno costretto molti piloti a rimanere ai box, e ha ha portato gli altri, come Kimi Raikkonen, a girare con condizioni avverse. Per il resto del weekend, però, sono previsti decisi miglioramenti.

Qualifiche con la pioggia, gara con meteo sereno

Oltre a venerdì, le uniche precipitazioni sul circuito di Interlagos sono previste per la giornata di sabato. Pioggia dalle 9 alle 12 locali, proprio in vista delle Libere 3, che avranno il via al mezzogiorno orario del Brasile (16 italiane). Le nuvole che saranno presenti tra il pomeriggio e la sera di Interlagos domenica lascerannno il posto ad un tempo sereno, che caratterizzerà tutta la giornata, compreso il periodo della gara, in programma alle 18.10 italiane (in diretta su Sky Sport F1).