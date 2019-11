Il figlio del sette volte campione del mondo di F1 annuncia suoi social l'iniziativa in programma durante il Gran Premio di Abu Dhabi che chiuderà la stagione. E aggiunge: "sono stato fortunato a poter guidare quella macchina a Fiorano"

La Ferrari con cui Michael Schumacher vinse il Mondiale 2002 sarà messa all'asta. A darne l'annuncio ufficiale è stato il figlio Mick, che da poco ha conclsuo la sua prima stagione in F2. "La Ferrari F2002 che guidava mio padre sarà battuta all'asta da Sothebys durante l'iniziativa del 30 novembre al Gran Premio di Abu Dhabi 2019", ha fatto sapere il giovane pilota attraveso i suoi canali social. "Sono stato fortunato a guidare quella macchina a Fiorano; era la prima volta che guidavo un'auto da F1 su questa pista: è stato un sogno diventato realtà per me", ha aggiunto Schumi Jr.