La Ferrari chiude il GP del Brasile con due ritiri. A Interlagos il contatto tra Leclerc e Vettel porta entrambi i piloti della 'Rossa' ad essere sorpassati in classifica da Verstappen, vincitore di giornata. Al termine della gara, il tedesco non è riuscito a nascondere la sua amarezza.

"Non so perché ci siamo toccati"

Ai microfoni di Sky, Vettel analizza la sua gara, con focus proprio sull'incidente con il compagno: "Credo sia un peccato per la squadra, avremmo ottenuto un risultato migliore e ce lo saremmo meritati secondo me. Eravamo in lotta, è stato un duello abbastanza aggressivo. Avevo più batteria di lui, ero uscito meglio alle curve 2-3. Pensavo di averlo già passato, non so perché ci siamo toccati. Questo purtroppo ha rovinato la gara di entrambi". Alla domanda di una sua possibile chiusura eccessiva sul rettilineo, Seb appare dubbioso: "Io stavo andando dritto".