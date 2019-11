John Elkann non ci sta e alza pubblicamente la voce durante l'Investor Day per i primi dieci anni di Exor, la holding del gruppo Agnelli: il presidente della Ferrari striglia i due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, protagonisti dell’incidente costato il doppio ritiro alle monoposto di Maranello durante il Gp del Brasile. "Quanto accaduto domenica non solo mi ha fatto molto arrabbiare, ma ci ha fatto capire in Ferrari, quanto sia importante la Ferrari. I piloti saranno sempre piloti di Ferrari, e la cosa importante è che la Ferrari vinca. E questo aspetto non si può dimenticare, Mattia Binotto è stato chiaro in questo senso”, le parole di Elkann. Che ha poi analizzato il 2019 Ferrari: "E’ stata una stagione straordinaria per la Ferrari per quanto riguardo le pole position, ma purtroppo non sono state convertite in vittoria in gara", ha proseguito Elkann.