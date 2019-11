Sostituzione della Powrr Unit per la Mercedes W10 e penalità per il finlandese, che scatterà dal fondo della griglia: "Dobbiamo concentrarci sul passo gara e capire con la strategia capire cosa fare per rimontare". Il GP di Abu Dhabi è in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 2017) e Sky Sport Uno (canale 201)