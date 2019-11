Pronti a tornare in pista per gli ultimi giri del Mondiale 2019: la Formula 1 corre ad Abu Dhabi. Curva dopo curva, analizziamo il tracciato di Yas Marina per capire cosa devono sapere i piloti prima di scendere in pista.



Curva 1 - Si percorre a 170 km/h di velocità minima in 4^ marcia.



Curva 2 - Si percorre con il gas totalmente aperto, 260 km/h, in 7^ marcia.



Curva 3 - Si percorre piena a 279 km/h in 7^ marcia.



Curva 8 - Si arriva a 328 km/h, si frena esercitando una sessione di 126 kg sul pedale, si producono 4.7 G di decelerazione per passare a 85km/h.



Curva 9 - Shortshiftsi tra 2^ e terza^ marcia, usare tanto cordolo a destra.



Curva 11 - Si passa da 326 a 110 km/h, si percorre in 3^ marcia, si esercitano 120 kg di pressione e la decelerazione è di 4.5 G.



Curva 20 - 208 km/h di velocità, 5^ marcia, attenzione ai track limits.



Curva 21 - Si percorre in 4^ marcia, 148 km/h la velocità minima.