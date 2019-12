Se guardo alle ultime gare, a due gran premi fa, puntavo al terzo posto nella classifica piloti e c'erano bune possibilità. Però è andata diversamente, succede”. Charles Leclerc esordisce così nel suo commento alla gara di Yas Marina, ultima del Mondiale e chiusa con il terzo posto. Il pilota della Ferrari ha poi tracciato un bilancio sulla sua prima stagione a Maranello: "Sono soddisfatto. Ci sono stati alti e bassi, però dai momenti difficili ho sempre imparato. Ho commesso errori e su quelli devo lavorare per il futuro e migliorare, perché la prossima sarà una stagione importante e sono sicuro che sarà quella giusta. Dobbiamo lavorare bene come già fatto. Questo è stato un anno eccezionale, il mio primo anno in Ferrari che era un sogno da sempre. Poi c’è stata la vittoria a Monza e sette pole... Tanta roba per me. Sognavo tutto questo da bambino quindi è tanto, anche se la Ferrari deve sempre essere così. Il primo anno è speciale e non lo dimenticherò mai. Da questo momento mi concentro sul 2020 per fare meglio".