"Con le gomme soft sono andato forte nei primi 3/4 giri, ma senza DRS era difficile superare Verstappen anche perché lui usufruiva della scia di Leclerc". Così Sebastian Vettel al termine del GP di Abu Dhabi, chiuso al quinto posto, commenta il mancato funzionamento dell’ala mobile nei corso dei 18 giri iniziali. Per il tedesco della Ferrari gara condizionata anche da un errore al pit-stop: “Questa gara è stata difficile, la partenza è andata bene, poi non c’è stato più nulla da fare. Mi dispiace per quanto accaduto al box, ma non è colpa dei meccanici, loro sono il cuore della squadra".