Il campionissimo inglese della Mercedes ha festeggiato i suoi 35 anni con una discesa in snowboard molto particolare, in una location decisamente spettacolare e con un fuori pista degno dei migliori esperti. Dimostrando anche un grande stile, come testimoniato da questo video pubblicato sul suo profilo Instagram: "La mia prima corsa del giorno, la corsa del mio compleanno. E sarà tutto il giorno così"