Per Rossi arrivano due ottavi posti consecutivi (Aragon e Buriram). Il suo eterno rivale, Marc Marquez, conquista l'ottavo titolo Mondiale della sua carriera, il sesto nella classe regina, grazie successo nel GP della Thailandia. Un traguardo che Rossi commenta così: “Penso che non farà molta fatica a raggiungermi. Mi dispiace, perché durante la mia carriera due o tre Mondiali li ho buttati via. Anzi, due li ho buttati via e uno me l'hanno fatto perdere. Però sono tre, e così sarebbe stato più difficile per lui, ma a nove ho paura che mi raggiunga".