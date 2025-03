Fiori di ciliegio sulla Haas per il GP del Giappone, prossimo appuntamento della F1 che scenderà in pista a Suzuka nel weekend dal 4 al 6 aprile (in diretta su Sky e in streaming su NOW). La scuderia statunitense, con l'inizio della stagione della fioritura, ha voluto rendere omaggio all'iconico "sakura" con una livrea speciale per la prossima tappa del mondiale

F1, IL CALENDARIO: PROSSIMA TAPPA SUZUKA