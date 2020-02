La nuova creatura uscita dalle idee di Adrian Newey e del suo staff sorprende per alcune scelte piuttosto estreme abbinate a soluzioni già viste su Ferrari e Mercedes. Il concetto aerodinamico sembra essere rimasto invariato rispetto alla stagione 2019 ma il passo di questa RB16 sembra essere stato allungato visto che, la RB15, era la monoposto più corta. Anche il rake, marchio di fabbrica delle vetture di Newey, sembra esserci ma, vedendo le immagini dello shackedown fatto a Silverstone sembra essere meno esasperato rispetto agli anni precedenti.



Tra le soluzioni estreme presenti su questa nuova vettura troviamo il muso che è stato estremizzato. La protuberanza nella parte iniziale (1) è rimasta aperta per cercare di contenere il deleterio blocco aerodinamico che si crea nella parte anteriore della protuberanza e per incrementare la portata d’aria sotto al nosecone. Adrian Newey ha spinto all’estremo questa soluzione creando anche nella parte alta due vistose soffiature (2) per incrementare maggiormente il flusso d’aria diretto nella parte inferiore del muso.



In stile Ferrari sono i due profili alari che si staccano dal naso centrale (3) e si collegano ai piloni mentre, le zanne (4), sono chiaramente di ispirazione Mercedes ed hanno la funzione di incanalare nella parte inferiore della vettura un flusso d’aria molto maggiore.