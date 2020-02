Alexander Albon #23



Doppio passaporto, britannico e thailandese, il 23enne Alexander Albon è sceso in pista la scorsa stagione da rookie con la Toro Rosso (oggi Alpha Tauri) per poi prendere il posto di Pierre Gasly sulla RB15. Gira con il numero "23", omaggio al suo idolo Valentino Rossi. Ha lottato per il titolo 2018 in Formula 2 e ha stupito tutti per caparbietà e una buona dose di talento nel 2019: ha chiuso il Mondiale al all'ottavo posto e 92 punti.