Un altro Valtteri Bottas, un "Bottas 3.0" in versione invernale. Dopo la barba con cui si è presentato al via della scorsa stagione di Formula 1 – parlando anche di profondi cambiamenti nella sua persona – stavolta il finlandese della Mercedes ha iniziato il conto alla rovescia per il Mondiale 2020 con un’altra e ironica versione di sé. Sugli account social della Mercedes, infatti, una serie di video mostrano il 30enne pilota di Nastola con una lunghissima barba. È evidentemente finta ma basta a confermare l’affettuoso soprannome di Woodman, il boiscaiolo, che spesso gli è stato attribuito lo scorso anno durante le telecronache su Sky Sport F1. Quello che non è cambiato sono gli allenamenti tra i boschi, appunto, ma la notevole barba qualche piccolo problema lo provoca a colazione, sulla cyclette e anche per entrare nella monoposto. La nuova, intanto, verrà presentata ufficialmente sabato 14 febbraio, anche se la livrea è stata già svelata nei giorni scorsi.