La Mercedes inizia a scaldare i motori in vista della stagione 2020. Dopo aver fatto ascoltare il suono della nuova power unit, ecco che la scuderia di Brackley fa intravedere su Instagram la nuova livrea. Un'anticipazione in vista della presentazione ufficiale del 14 febbraio, ma in cui balza subito all'occhio una novità nel design: insieme con i classici argento e verde compare anche un terzo colore. Una sorta di rosso magenta tendente allo scuro, omaggio al nuovo partner commerciale, Ineos