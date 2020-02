E ora c'è ufficialmente anche la Mercedes. Dopo aver già svelato qualche giorno fa la livrea per il Mondiale 2020 di F1 - anticipando la presentazione della nuova Ferrari - il team campiine del mondo nel giorno di San Valentino ha mostrato al mondo dei motori la nuova W11 con la quale proverà a difendere il doppio titolo, piloti e costruttori. Nelle prossime ore sono attesi video e parole dei protagonisti della stagione Mercedes, a partire da quellle di Lewis Hamilton, iridato in carica, e del compagno di squadra Valtteri Bottas. Di seguito le prime immagini della W11 dal profilo Twitter della Mercedes, mentre dalle 10.30 ci sarà la vera presentazione con i piloti e il team principal Toto Wolff. Clicca qui per la diretta dal canale You Tube del team.