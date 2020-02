Dopo Ferrari e Red Bull è stata svelata anche la Mercedes che ha mostrato i primi render della sua W11 e successivamente è scesa subito in pista a Silverstone con Bottas ed Hamilton. A primo impatto è un'evoluzione della vettura che ha dominato la stagione 2019 ma, specialmente la zona centrale, è un capolavoro di ingegneria. Mai nella storia della Formula 1 moderna si erano viste delle fiancate così strette e miniaturizzate. I concetti di questa nuova creatura del team anglo tedesco sono stati spiegati dal D.T James Allison: “La W11 genererà un valore molto simile di resistenza all'avanzamento rispetto alla W10. I nostri sforzi si sono concentrati sull'aumentare l'efficienza aerodinamica, pensando quindi un'auto che genera un carico aerodinamico molto maggiore. Quest'anno saremo più convenzionali. Avremo ancora novità per Melbourne che arriveranno nella seconda settimana di test”.

Almeno per ora, non presenta grosse novità. Il concetto aerodinamico del muso (1) non è cambiato in quanto si privilegia un passaggio del flusso d’aria esternamente ai piloncini di sostegno con il nosecone che va a stringersi per poi ri-allargarsi nuovamente nella zona di attacco dei turning vanes. Confermate le classiche “zanne” (2) che hanno la funzione di incanalare il flusso diretto verso i bargeboard. In prossimità dello slot del sistema S-Duct sono state confermate le due piccole “corna” (4) introdotte durante la stagione passata che hanno la funzione di aumentare l’effetto di downwash. L’ala anteriore è similare a quella utilizzata durante la fine della passata stagione (non privilegia un outwash molto spinto) ma è uno dei componenti che è destinato a cambiare durante i test di Barcellona. Tra la parte neutra e l’inizio del mainplane è stato mantenuto il piccolo “ricciolo” che genera un vortice molto importante per il corretto funzionamento aerodinamico della parte centrale e posteriore della vettura. Sugli endplate sono stati posizionati due piccoli deviatori di flusso posizionati sul marciapiede esterno (3). A livello sospensivo è stato confermato il push rod all’anteriore e per migliorare la pulizia aerodinamica i tecnici del team anglo tedesco hanno confermato anche il collegamento a pivot tra il triangolo superiore e il portamozzo (5). Il fissaggio del push rod è stato mantenuto sul montante per sfruttare il concetto Pushrod On Upright che permette di contenere il sottosterzo specialmente alle base velocità migliorando l’inserimento in curva della vettura.