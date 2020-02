Primo giorno di test sul circuito catalano. In attesa di completare la monoposto definitiva per il 2020, la casa francese ha mostrato una livrea provvisoria, messa a disposizione di Esteban Ocon, pilota protagonista del Day-1

A Barcellona è iniziata la tre giorni di test, primo atto ufficiale del 2020 della Formula 1. Nel Day-1 sul circuito catalano i piloti hanno cominciato a prendere confidenza con le nuove monoposto. Il primo giorno in pista è stata anche l'occasione per Alfa Romeo e Haas per mostrare, direttamente ai box, le macchine 2020.

Dopo aver mostrato solamente il nuovo render lo scorso 12 febbraio (per motivi di assemblaggio), la Renault ha girato con una livrea provvisoria a Montmelò. Esteban Ocon, piota della scuderia francese impegnato in questo primo giorno, ha girato con la monoposto numero 37 colorata quasi totalmente di nero, con particolari in giallo.