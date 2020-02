La casa statunitense, che già aveva mostrato la livrea 2020, ha ufficialmente presentato la VF-20 poco prima del Day-1 dei test a Barcellona. Grosjean e Magnussen pronti a scendere in pista. I test sono in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it

E' tempo di test per la Formula 1. Il circuito di Barcellona è il teatro in cui le monoposto 2020 faranno i primi giri cronometrati. Occasione per gli ultimi team per compiere l'unveil delle nuove macchine, prima di scendere in pista. Tra queste c'è la Haas VF-20: la scuderia statunitense ha deciso di presentare al Montmeló la nuova monoposto, della quale aveva già anticipato la livrea, di Kevin Magnussen e Romain Grosjean.