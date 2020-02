Dopo le prime accelerate della scorsa settimana, la F1 torna a Barcellona per la seconda e ultima tornata di test pre campionato. Dal 26 al 28 febbraio sarà ancora Sky Sport F1 (canale 207) a trasmettere i test integralmente e in esclusiva. Saranno in live streaming anche su Skysport.it

Come seguire i test di Barcellona-Montmeló su Sky

Saranno 8 imperdibili ore di diretta al giorno sul canale 207 da vivere con Carlo Vanzini e tutti i suoi ospiti per capire come si sono mosse le scuderie nel costruire le nuove monoposto che affronteranno il primo impegno del campionato il 15 Marzo a Melbourne. Ogni sessione avrà inizio alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle 18.00 (con un'ora di pausa a metà giornata); dopo i primi test, dunque, altre 24 ore ore a disposizione dei team per raccogliere il maggior numero d'informazioni prima di viaggiare alla volta dell'Australia.

Il live streaming e live blog su Skysport.it

Anche sul web torneremo a raccontarvi tutto sui test di Barcellona: dalla prima monoposto che scenderà in pista, attraverso il live streaming e la cronaca testuale con il nostro Live Blog vi porteremo in pista per vivere da vicino le emozioni della Formula 1.



Il programma completo dei test invernali della F1 2020