Il CEO del GP d'Australia Andrew Westacott in un comunicato ufficiale conferma che i lavori si stanno svolgendo regolarmente in vista del GP d'Australia che aprirà la stagione della F1 il 15 marzo: "L'organizzazione del Gran Premio prosegue, aspettiamo l'arrivo delle squadre. Non abbiamo avuto indicazioni di divieti di viaggio nè che i team non arriveranno come al solito. La salute e la sicurezza di tutti è fondamentale. L'Australian Grand Prix Corporation dispone di solidi accordi in materia di salute, sicurezza e gestione delle emergenze in atto ad ogni evento e stiamo collaborando con le agenzie sanitarie e le relative organizzazioni governative e di servizi di emergenza per affrontare la questione"