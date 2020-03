Il Mondiale 2020 sta per cominciare: come da tradizione, primo via in Australia per disputerà il GP di Melbourne sul circuito semi-permanente dell'Albert Park. La pista sarà molto "green" e subirà una notevole evoluzione sessione dopo sessione. Il Mondiale di F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il tracciato australiano dell'Albert Park, sede della prima gara del Mondiale, misura 5.303 m ed è composto da sei tratta da alta velocità, tre curve lente (1-3-15), due chicane veloci (11-12) che mettono a dura prova la guidabilità della vettura. La frenata più impegnativa è quella di Curva 1 (Jones), seguita da Curva 3 (Sport Centre) e Curva 13 (Ascari). Nonostante sia un tracciato cittadino esistono alcuni punti di sorpasso. I principali sono: Curva 1 (Jones), Curva 3 (Sport Centre) e Curva 15 (Senna).

La partenza

Molto importante, come sempre, sarà la partenza anche se a Melbourne sarà molto difficile guadagnare molte posizioni al via visto che, la prima staccata, dista circa 377 m dal punto in cui prenderanno il via le varie vetture. Questo tracciato semi-permanente essendo poco utilizzato è sempre molto “green” al venerdì con le vetture che tenderanno a scivolare molto e ad usurare in modo anomalo gli pneumatici. Con il passare dei giri la pista andrà a pulirsi e a gommarsi cambiando in modo radicale il comportamento delle varie monoposto.

Caratteristiche tecniche

Si userà un carico aerodinamico medio/alto e i freni saranno molto sollecitati.

Melbourne è un circuito dove le vetture utilizzeranno un carico aerodinamico di medio/alto livello. Per quanto riguarda i freni saranno piuttosto sollecitati soprattutto in curva 1,3 e 13 e i piloti spenderanno circa 15,6 s del tempo sul giro con il piede sul freno. Il motore avrà una sollecitazione di medio livello visto che la velocità media non è elevatissima. Sarà piuttosto critico, invece, il raffreddamento proprio a causa delle velocità non elevatissime e agli agenti esterni (per es. foglie) che potrebbero creare delle ostruzioni alle prese di raffreddamento. Vedremo in pista vetture con gli sfoghi posteriori in versione “large” proprio per cercare di incrementare il raffreddamento di tutte le componenti presenti sotto il cofano.

Power Unit

A livello prestazionale questo è uno dei tracciati dove la potenza della Power Unit non è preponderante. Sarà fondamentale avere una buona erogazione della potenza soprattutto nei tratti più lenti dove bisognerà scaricare a terra i cavalli forniti dall’endotermico e dal sistema elettrico. Proprio grazie al sistema elettrico, secondo i dati forniti da Magneti Marelli, si potranno recuperare circa 700 kJ al giro da MGU-K e 3400 kJ da MGU-H. Complessivamente l’energia recuperata da entrambi i sistemi sarà di oltre 4000 kJ al giro. A livello di consumo, nonostante l’incremento di benzina imbarcabile, non ci sarà nessun problema visto che, secondo le simulazioni, verranno utilizzati intorno ai 100 kg di benzina per riuscire a terminare la gara.