Una vigilia di campionato diversa per tutti e anche in F1 a causa della pandemia di coronavirus. Il monegasco della Ferrari: "La testa è alla gara e alla situazione generale nel mondo. L'oboettivo è andare sul podio, ma sabato capiremo dove siamo". Il GP d'Australia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"La mentalità è un po' diversa dal solito, perché di solito arriviamo qui tutti contenti e felici solo di iniziare, ma ora c'è un'atmosfera strana per quello che succede nel mondo e per come si è evoluta la situazione anche in Italia ed è un po' difficile". Charles Leclerc racconta così la sua vigilia del GP d'Australia, prima della F1 2020, caratterizzata dalla preoccupazione a livello mondiale per la diffusione del coronavirus. "Da una parte siamo concentrati per la gara e abbiamo fatto un grande lavoro con la squadra per essere pronti in questo primo GP - ha detto il pilota della Ferrari - dall'altro una parte della testa è rivolta alla situazione generale nel mondo".

Gli obiettivi per Melbourne

"La possibilità di puntare al podio è una possibilità che ho in testa, abbiamo avuto dei test non facili dove abbiamo imparato tanto e sapremo solo sabato in qualifica a che punto siamo. Questa è una cosa che ho già ripetuto, finché non sarà sabato è difficile sapere dove siamo, ma teniamo i piedi per terra e faremo di tutto per portare il miglior risultato possibile a casa", ha concluso il pilota monegasco.