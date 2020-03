Formula 1, la conferenza live dal GP Australia a Melbourne

La stagione - Su Sky torna il Mondiale di Formula 1: parte domani sul Circuito di Melbourne il Gran Premio d’Australia, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) fino a domenica 15 marzo, con la gara in programma alle 6.10 del mattino. Dalle prove libere alle gare, le telecronache saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. In tutto, saranno 22 i Gran Premi di F1 della stagione 2020, 5 di questi – Spagna, Monaco, Italia, Stati Uniti e Abu Dhabi - live anche su TV8. Una stagione da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go), ma anche sul digitale terrestre, in chiaro su TV8, via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.