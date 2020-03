Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al coronavirus mentre si trovavano in Australia, paese sotto i riflettori in questo weekend anche per l'arrivo della Formula 1 per la prima gara del Mondiale 2020 . L'attore statunitense ha parlato apertamente della sua situazione attraverso un dettagliato post su Instagram.

Il premio Oscar ha postato questo messaggio: "Ciao ragazzi. Io e Rita siamo qui in Australia. Ci sentivamo un po' stanchi, come se avessimo un'influenza, e avevamo un po' di dolori. Rita aveva dei brividi che venivano e se ne andavano. Un po' di febbre inoltre. Per fare le cose nel modo giusto, come bisogna fare ora nel mondo, ci hanno fatto il test per il Coronavirus e siamo stati trovati positivi. Bene, ora cosa fare ? I funzionari medici hanno dei protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks saremo sottoposti a test, osservati e isolati per tutto il tempo che viene richiesto per la salute pubblica e per la sicurezza. Non si può fare altro se non avere un approccio giorno per giorno, no? Vi terremo aggiornati. Prendetevi cura di voi! Hanx!".