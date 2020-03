L'inizio della stagione della Formula 1 subisce un altro rinvio con lo slittamento a data da destinarsi sia del GP Bahrain che quello del Vietnam. Come noto, a causa dell'epidemia di coronavirus, è già stata cancellata la gara in Australia e rinviata quella in Cina. L'ipotesi che il campionato possa cominciare il 3 maggio con il GP di Zandvoort, in Olanda, viene meno per ora, perché FIA e F1 hanno espressamente indicato fine maggio come il momento idoneo per il via del Mondiale. Questa notizia, come la decisione di posticipare le prove di Bahrain e Vietnam, sono state confermate attraverso un comunicato ufficiale.