Il campione inglese della Mercedes spiega personalmente in un video su Instagram le accortezze da usare per difendersi dall'epidemia. "Non dimenticate che il lavaggio delle mani è la cosa più importante che puoi fare per proteggere te stesso e gli altri dal coronavirus. È molto più di un semplice risciacquo, devi assicurarti di usare acqua e sapone e lavare per almeno 20 secondi"

Un "tutorial" speciale, Mondiale: Lewis Hamilton lancia un messaggio sui social per combattere l'emergenza Covid-19 e spiega personalmente in un video che accortezze usare per difendersi dall'epidemia. "So che il Coronavirus può innervosire le persone - scrive sul suo account Instagram il sei volte campione del mondo di F1 della Mercedes - ma voglio rassicurare tutti voi a mantenere la calma, a non farsi prendere dal panico e a ricordare di condividere un po' di gentilezza e prendersi cura delle persone che hanno bisogno di aiuto. Non dimenticate che il lavaggio delle mani è la cosa più importante che puoi fare per proteggere te stesso e gli altri dal coronavirus. È molto più di un semplice risciacquo - sottolinea il pilota inglese - devi assicurarti di usare acqua e sapone e lavarle per almeno 20 secondi".